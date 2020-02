Colpito da un pezzo di legno alzato dal vento, ferito muratore 27enne

Il vento forte di questa mattina sta già iniziando a creare i primi disagi. Lo sa bene anche il muratore di 27 anni che poco fa, a Pandino, è stato colpito da un pezzo di legno alzato dal vento nel cantiere dove stava lavorando.

Colpito da un pezzo di legno

E’ successo oggi, 4 febbraio 2020, in via Garibaldi a Pandino. L’operaio, 27 anni brianzolo, stava lavorando al civico 25 sotto un ponteggio quando, a causa del vento forte, è stato colpito tra la spalla e la testa da un pezzo di legno caduto dall’alto. Immediata la chiamata al 118.

Sul posto è arrivata poco dopo un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta in codice giallo insieme ai carabinieri di Pandino. Il 27enne, che non è in gravi condizioni, è stato comunque trasportato in codice giallo all’ospedale di Crema.

