Colpito da un malore mentre si trova alla guida, il nipote 16enne prende il volante ed evita incidenti

Un uomo di 47 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Crema, ieri mattina, 16 giugno, dopo essersi sentito male mentre si trovava alla guida della sua auto. Ad evitare che il malore causasse anche incidenti ci ha pensato il nipote, 16enne, che ha preso in mano la situazione ed è riuscito a fermare l'auto.

Malore alla guida, il nipote ferma l'auto

E' successo ieri mattina, intorno alle 11, lungo via Soncino a Casaletto di Sopra. Improvvisamente il 47enne che si trovava seduto al posto del guidatore si è sentito male colto, con ogni probabilità da un infarto. Immediata la reazione del nipote, 16 anni, che viaggiava accanto a lui. Capita la situazione ha subito afferrato il volante ed è riuscito a fermare l'auto evitando di restare coinvolto in un incidente.

Grave 47enne

A quel punto è scattata la chiamata al 112. Sul posto sono giunte un'automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Treviglio in codice rosso. Mobilitato anche l'elisoccorso da Bergamo ma - al termine dell'intervento - i soccorritori hanno disposto il trasporto in ambulanza in ospedale a Crema in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri di Crema per i rilievi del caso.