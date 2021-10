Colpita alla testa dal treno, 19enne soccorsa in eliambulanza

Crema

La ragazza si trovava sulla banchina quando il convoglio che procedeva lento l'ha urtata.

Si è temuto il peggio, questa mattina, 7 ottobre 2021, per una 19enne rimasta ferita dopo essere stata colpita alla testa da un treno in arrivo in stazione a Crema. La ragazza è stata soccorsa e trasportata in eliambulanza in ospedale.

Colpita alla testa dal treno

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30. Secondo la prima ricostruzione fornita dagli agenti del Commissariato di Polizia di Crema, la 19enne si trovava sulla banchina in attesa del treno 10606 per Milano Porta Garibaldi.

Quando il convoglio ha fatto il suo ingresso in stazione, procedendo a velocità ridotta, la giovane si trovava oltre la linea gialla in una posizione poco sicura. Inutile il tentativo del capotreno di avvisare della presenza del convoglio in arrivo. La 19enne è stata colpita alla testa ed è caduta.

Trasportata in ospedale a Cremona

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Crema in codice rosso insieme a un'automedica e ai Vigili del fuoco di Crema. Le condizioni della ragazza sono parse gravi tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo.

La 19enne, che fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, è stata poi trasportata in codice giallo all'ospedale di Cremona. In seguito all'incidente la corsa del treno 10606 è stata soppressa.