Col trenino del Parco della Preistoria per derubare il bar, denunciato un 18enne

In tre salgono sul trenino del Parco della Preistoria per derubare il bar: nei guai un 18enne fermato dai carabinieri e denunciato per tentato furto aggravato.

A bordo del trenino per derubare il Parco

E' successo ieri, 8 gennaio 2024, intorno alle 20 quando una pattuglia della Radiomobile di Crema è stata inviata al Parco della Preistoria di Rivolta perché era stato segnalato un furto nel bar della struttura. Infatti, dalle telecamere di sorveglianza, i responsabili dell’area avevano visto tre soggetti che, probabilmente dopo avere scavalcato la recinzione della struttura, avevano preso e utilizzato il trenino adibito al

trasporto turistico dei visitatori all’interno del parco per arrivare dalla zona di accoglienza posta all’ingresso della struttura fino al bar dove

avevano tagliato il tendone posto all’esterno, entrando all’interno e danneggiando il sistema di allarme.

Tentato furto

I carabinieri sono arrivati rapidamente al parco, raggiungendo il bar e, nella zona dove era stato tagliato il telone, hanno trovato per terra dei prodotti alimentari e un mazzo di chiavi di un’auto, persi dai presunti autori del tentato furto. E proprio in quel momento, dal bosco posto nelle vicinanze, due persone stavano tornando verso il punto in cui era stato tagliato il telone a protezione del bar e sembravano alla ricerca di qualcosa, ma, alla vista dei militari in divisa, sono fuggiti nella boscaglia. Hanno provato ad inseguirli, ma li hanno persi di vista. A quel punto, i militari si sono messi alla ricerca del veicolo di cui avevano trovato le chiavi per terra, trovandolo vicino all’ingresso del parco e risultato intestato a una persona residente in altra provincia.

Fermato un 18enne

Poi hanno effettuato un sopralluogo con i titolari del bar, verificando che non era stato rubato niente e, subito dopo, sono ritornati all’auto lasciata dai presunti ladri e hanno notato la presenza di due persone che, vedendo i militari, sono scappate. Ma dopo un breve inseguimento a piedi uno di loro, ovvero il 18enne è stato raggiunto e bloccato. I militari lo hanno perquisito e poi hanno verificato che il mezzo era di proprietà di un familiare del 18enne, che in tre erano arrivati sul posto con il veicolo e che dentro l’auto erano presenti il telefono cellulare e

un involucro in cellophane contenente circa 8 grammi di hashish sempre del 18enne. Il veicolo e lo stupefacente sono stati sequestrati e il 18enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria e segnalato all’autorità amministrativa. Sono in corso le indagini per identificare gli altri due presunti autori del fatto.

Il 18enne è stato denunciato per tentato furto aggravato e segnalato anche alla Prefettura competente perché trovato in possesso di stupefacenti.