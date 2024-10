Coinvolta in un incidente rifiuta l'alcoltest, denunciata una 59enne

Ha rifiutato di sottoporsi all'alcoltest dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale: per questo ha rimediato una denuncia e il ritiro della patente.

Rifiuta l'alcol test dopo l'incidente

Nei guai è finita una 59enne che la notte del 30 ottobre, poco dopo la mezzanotte, è rimasta coinvolta in un incidente tra l'auto che stava guidando e una bicicletta. Sul luogo del sinistro, in via Circonvallazione B, è giunta poco dopo una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pandino che ha, però, subito notato il comportamento alterato della donna rimasta per fortuna illesa così come il ciclista colpito dalla sua auto.

A quel punto i militari l’hanno invitata a sottoporsi al test dell’etilometro, ma la 59enne ha rifiutato. Tenuto conto delle aggravanti

dell’ora notturna e dell’essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, la donna è stata denunciata per il rifiuto dell’alcoltest e la sua patente è stata ritirata.

