Cocaina ed eroina in auto, denunciato un 40enne

E' stato trovato in possesso di cocaina ed eroina in auto ad un posto di controllo dei carabinieri sul territorio di Rivolta d'Adda, nel cremasco. Denunciato per detenzione ai fini di spaccio un 40enne milanese. Segnalate alla Prefettura altre tre persone durante un'azione mirata svolta dai carabinieri delle Compagnie di Crema e Casalmaggiore.

Cocaina ed eroina in auto, 40enne denunciato dai carabinieri

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio nel cremasco e nel casalasco i carabinieri delle Compagnie di Crema e Casalmaggiore hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti all’esito del quale è stato denunciato un 40enne e segnalati alla Prefettura altri tre soggetti.

Il 40enne, originario del milanese, fermato a Rivolta d’Adda nel corso di un posto di controllo, a bordo di un’autovettura dai carabinieri della Compagnia di Crema veniva trovato in possesso di 5 grammi circa di cocaina suddivisa in tre dosi e 2 grammi circa di eroina. La successiva perquisizione presso la sua abitazione permetteva di rinvenire ulteriori 6 grammi di marijuana. Il 40enne è stato quindi denunciato per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Tre soggetti segnalati quali assuntori

Sono invece stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti tre soggetti di cui: due giovani di 21 e 26 anni, originari della provincia di Parma, fermati dai carabinieri della Stazione di Scandolara Ravara poiché trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana e hashish con in aggiunta il ritiro della patente per il conducente dell’autovettura a bordo della quale sono stati controllati;

un uomo di 47 anni, originario della provincia di Cremona, fermato dai carabinieri di Castelverde a piedi lungo la via Bergamo in orario serale e in luogo isolato e trovato in possesso di 2 grammi circa di hashish.