Clandestini nascosti su un camion, rintracciati e denunciati

Clandestini nascosti su un camion

I carabinieri della stazione di Romanengo insieme ai colleghi di Soncino hanno rintracciato in zona Agro di Romanengo quattro cittadini di nazionalità afgana di età compresa tra i 18 e 23 anni, che poco prima erano scappati da un camion con targhe rumene proveniente della Slovenia, che stava percorrendo la S.S. 235 tra Romanengo e Ticengo.

La fuga e la denuncia

Il conducente del mezzo sentendo dei rumori provenienti dall’interno del camion si era fermato per effettuare un controllo, ma a quel punto i quattro clandestini sono usciti allo scoperto e ne hanno approfittato per fuggire in mezzo ai campi.

A quel punto il conducente ha segnalato l’accaduto alla Centrale Operativa della Compagnia di Crema che ha subito fatto partire le ricerche. Dopo poco, i quattro sono stati rintracciati e fermati. Al termine dei successivi accertamenti effettuati, tutti e quattro, sprovvisti di documenti personali, sono stati9 denunciati in stato di libertà per ingresso illegale nello Stato.

