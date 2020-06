Cisterna di latte si ribalta lungo la Sp 2, ferito un 53enne FOTO

Cisterna di latte si ribalta lungo la Sp 2, ferito un 53enne. E’ successo questa mattina poco prima delle 7.30 lungo la Sp 2 in territorio di Vailate.

Sono ancora al vaglio delle Forze dell’ordine le cause dell’incidente avvenuto questa mattina a Vailate. Una cisterna carica di latte è finita fuori strada ribaltandosi nella roggia che costeggia la Sp2.

Sul posto la Polstrada di Crema e i Vigili del fuoco di Crema. Ferito nell’incidente il conducente del mezzo, un 53enne. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce rossa di Treviglio, ma è stato allertato anche l’elisoccorso da Bergamo. Fortunatamente le condizioni del 53enne non sono risultate preoccupanti ed è stato disposto il trasporto in ospedale a Treviglio in codice verde. Il recupero del veicolo è stato affidato al soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta.

