Cinque multati per scarico abusivo di rifiuti

Abbandono selvaggio di rifiuti: in cinque multati dalla Polizia locale di Spino d’Adda.

Mini discariche in via Vittoria

Cogliere sul fatto i furbetti dello scarico abusivo è pressoché impossibile, ma quando si analizza il contenuto dei materiali abbandonati, spesso si riesce a risalire all’identità dei responsabili.

È quanto accaduto grazie agli sforzi degli agenti, che nei giorni scorsi hanno individuato in via Vittoria più di una discarica abusiva.

Cinque multati grazie agli indizi nell’immondizia

Non tanto un colpo di fortuna ma una svista degli scaricatori, che sono stati rintracciati grazie ad alcuni documenti lasciati in mezzo ai rifiuti. Non è la prima volta che accade e questa volta si contano addirittura cinque multati: tre cremaschi e due milanesi.

I reati sono sanzionati con una multa diversa a seconda dell’Ente che la emette: in questo caso 300 euro.

Due spinesi e tre forestieri

Fra i cremaschi, due sono residenti a Spino, circostanza che rende ancora più assurdo lo scarico abusivo, essendo attivo il servizio di raccolta porta a porta che ritira tutti i tipi di rifiuto.

Uno dei responsabili era già stato richiamato dall’Amministrazione dopo essere stato già stato “pizzicato” ma, evidentemente, il monito non è bastato a dissuaderlo dalle recidive. Più probabile che la sanzione raggiunga lo scopo sperato.

Degrado alla roggia “Villana”

Nel mentre, i reati ambientali a Spino non accennano a diminuire, ma la reattività dell’Amministrazione è sempre alta, anche grazie ai tanti volontari che segnalano e ripuliscono le discariche abusive. Fra questi c’è il comitato «Ambiente e benessere», che ha recentemente segnalato l’ennesima situazione di degrado.

Questa volta lungo la roggia “Villana”, nel tratto che attraversa la Paullese, all’altezza della stazione di servizio Tamoil.