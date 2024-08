Cicloturismo e set cinematografici, il Cremasco da sold out che piace ai turisti (stranieri)

Turismo in forte crescita nel territorio cremasco e bergamasco. E agosto si presenta come uno dei mesi di maggiore affluenza, insieme ad aprile e maggio.

Boom di turisti stranieri

Anche quest’estate Crema e il Cremasco si sono riconfermate molto attrattive per il turisti, il 90% dei quali stranieri. Pochi invece gli italiani. Come ha evidenziato il vice presidente della Pro loco cittadina Franco Bianchessi sono state accolte circa un centinaio di visitatori al giorno, più che altro sulla scia del film "Call me by your name" del regista cremasco Luca Guadagnino. La Cina è la prima in classifica seguita da Stati Uniti, Messico, Brasile, Bulgaria, Israele, Turchia e Germania.

I turisti solitamente viaggiano in piccoli gruppi e soggiornano per pochi giorni. Sold out quindi per le strutture ricettive dagli alberghi alle case in affitto, dagli agriturismi ai bed & breakfast, le soluzioni più apprezzate in assoluto.

Trend in crescita

Solo nella città di Crema sono transitati, nel mese di agosto, più di 2mila turisti e quasi sicuramente a fine 2024 si supererà la quota dei 22mila turisti dell’anno precedente. Agriturismi e bed & breakfast hanno un trend sempre più in crescita con percentuali di occupazione intorno all’80% nella Bergamasca e nel Cremasco.

Dopo la pausa della pandemia infatti i turisti, italiani e stranieri, scelgono di soggiornare più volentieri in uno degli agriturismi o dei bed & breakfast della Regione, che offre 15mila posti letto, come ha dichiarato la Coldiretti regionale. Il boom dei visitatori è collegato a tre filoni: il cineturismo (come nel caso di Crema e degli altri luoghi toccati dal film vincitore dell’Oscar: Moscazzano e Farinate) e i percorsi green legati al cicloturismo e alla passione per la natura delle campagne. Agriturismi e Bed & Breakfast sono anche collegati strettamente al food e quindi alla conoscenza e alla valorizzazione di piatti della tradizione e di prodotti locali, che vanno così ad unirsi alle bellezze paesaggistiche e culturali dei piccoli borghi di pianura.

Il traino di un film da Oscar

La manifestazione "Chiacchiere e Tortelli" in piazza Aldo Moro a Crema, ad esempio, si è rivelata un volano per 4500 presenze con ben 10 quintali di tortelli cremaschi serviti. Da giugno al 20 di agosto nei quindici bed & breakfast di Crema e dintorni l’occupazione delle camere è stata addiritura del 90%. A Vailate la deliziosa struttura ricettiva "Il Loto" gestito da Paola Fumagalli ha presentato riscontri decisamente positivi, con una percentuale di occupazione del 90% nei mesi di giugno e luglio. Per la maggior parte i turisti sono stranieri (svizzeri, tedeschi, bulgari, ungheresi, romeni e spagnoli) e hanno un percorso turistico a tappe, tra cui la città di Crema e i luoghi del film "Chiamami col tuo nome", in particolare i fontanili "Le Quarantine" poco distanti da Vailate.

La novità del cicloturismo

Anche il cicloturismo, secondo i dati forniti dalle strutture ricettive, si conferma essere uno dei poli di traino dell’offerta turistica. Tanti sono infatti i percorsi immersi nel green che attraggono gli amanti delle due ruote. Nel pieno dell’estate il territorio della pianura cremasca e bergamasca ha offerto un panorama rigoglioso a stretto contatto con la natura della campagna lungo le risorgive ma anche con la storia e le leggende locali, i luoghi di fede e i piccoli borghi illuminati fino a sera. Tanti gli itinerari proposti per i ciclisti non agonisti con strade facili e sicure che possono soddisfare ogni età, da vivere in giornata o per il weekend, con la possibilità di escursioni in periferia o all’interno dei centri storici cittadini più importanti, come Pandino e Soncino (che hanno i suggestivi castelli da visitare) oppure lungo i corsi d’acqua come il Serio e l’Adda. Un iter tra arte e wild ma anche alla scoperta di sapori con diverse possibilità di degustazioni guidate.

