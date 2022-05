Ciclista investito, arriva l'elisoccorso

Capralba

Grave incidente sulla Sp19

Ha riportato un severo trauma cranico il ciclista di 70 anni investito nella mattinata di oggi, venerdì 13 maggio, a Capralba, sulla Sp19. L'incidente è avvenuto attorno alle 10.35.

Incidente a Capralba, arriva l'elisoccorso

Stando a quanto emerso, il ciclista stava percorrendo la strada che porta alla località Campisico, e arrivato all'incrocio con la Sp19 si è immesso sulla Provinciale. In quello, arrivava da sud un furgone, che viaggiava in direzione Capralba. L'uomo è stato sbalzato di sella ed è caduto sull'asfalto battendo la testa. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un elisoccorso decollato in volo da Pavia, oltre ai Vigili del fuoco di Cremona. La strada è stata per consentire i soccorsi.