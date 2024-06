Ci siamo, finalmente il Municipio trasloca nella nuova sede

È arrivato il tanto atteso momento del trasloco del Municipio di Vailate, che si trasferirà proprio in questi giorni nella nuova sede di via Gorini, all’angolo con la piazza della Chiesa: quella dell’ex asilo «Zambelli-Ferri» riqualificato di tutto punto.

Sono terminati i lavori di manutenzione che hanno reso idoneo l'ex asilo «Zambelli-Ferri»: riparati tetto e infissi, completata l’impiantistica e i diversi interventi necessari a sanare le infiltrazioni che affliggevano l’edificio.

"Sono stati effettuati diversi lavori per rendere agibile e fruibile la struttura dell’ex asilo - ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali Angela Iannaccone - i primi uffici traslocheranno questa settimana, gli altri invece nelle settimane successive. I tempi saranno dilatati a causa della grande mole di documenti e del materiale da trasportare. Chiediamo dunque a tutta la cittadinanza di avere pazienza perché, come si sa, i traslochi non sono mai semplici. Dopo la prima apertura del nuovo Municipio, tutti gli utenti accederanno temporaneamente dall’entrata del giardino di via Gorini che sarà attrezzata con una rampa per passeggini e carrozzine. Questa condizione temporanea verrà mantenuta fino a quando saranno ultimati i lavori di costruzione della rampa permanente, dopodiché tutti potranno accedere dall’entrata principale, sempre in via Gorini. Riteniamo questo un gesto di doveroso rispetto, prima che obbligatorio per legge, per evitare qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di persone con mobilità ridotta".