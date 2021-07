Chiede di cambiare i soldi in cassa e "fa sparire" 120 euro, denunciato per furto

Ha chiesto alla cassiera di cambiargli delle banconote da 5 euro in tagli più grandi, ma dopo aver l'operatrice e il responsabile, se n'è andato con 120 euro in più. A finire denunciato per furto dai carabinieri della Compagnia di Crema è un 41enne rumeno.

Furto all'Italmark

E' successo a Soncino, nella mattinata del 12 luglio scorso, al supermercato Italmark. Appena entrato il 41enne si è diretto subito in cassa chiedendo se era possibile cambiare delle banconote da 5 euro in banconote di taglio grande. La cassiera ha acconsentito aggiungendo anche che le banconote di piccolo taglio sono ben accette per dare il resto.

L’uomo, quindi, ha estratto dalla tasca una mazzetta con una gran quantità di banconote. La cassiera a quel punto ha chiamato il responsabile del supermercato che, dopo aver parlato con l’uomo, ha iniziato a contare le banconote fermandosi a 300 euro, cifra massima che poteva cambiare.

Conta i soldi poi li fa sparire

A questo punto il 41enne ha iniziato a estrarre altre mazzette di soldi cercando in tutti i modi di generare confusione, fino a riprendere dalle mani del responsabile del supermercato le banconote appena contate per contarle a sua volta. Il responsabile infastidito dall’atteggiamento dell’uomo e per evitare di bloccare ulteriormente la cassa del supermercato, gliele ha tolte di mano dandogli in cambio i 300 euro in banconote da 50 euro e dicendogli di andare via perché non poteva cambiargli altri soldi.

Denunciato 41enne rumeno

Al momento del conteggio dei soldi della cassa alla chiusura del supermercato la cassiera però ha constatato un ammanco di 120 euro di sicuro opera dell’uomo presentatosi la mattina. A quel punto è scattata la denuncia ai carabinieri che dopo aver visionato le immagini delle telecamere del supermercato sono riusciti a risalire, dalla targa dell'auto, all'identità dell'uomo, che è stato quindi denunciato per furto.