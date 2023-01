Cerchi lavoro? Le offerte attive nei Centri per l'impiego bergamaschi

Stai cercando lavoro? Come ogni settimana, i Centri dell’impiego della provincia di Bergamo pubblicano una sintesi di tutte le offerte di lavoro alle quali è possibile candidarsi nei sei uffici pubblici di Treviglio, Romano, Bergamo, Grumello del Monte, Albino, Trescore, Lovere e Zogno. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, è necessario inviare una mail al centro per l'impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura scaricabile online e il proprio curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo della professione a cui si è interessati.

SCARICA IL MODULO - Ecco l'elenco delle

Centro per l'Impiego di Treviglio

18455 TIROCINANTE PROGRAMMATORE PHP luogo di lavoro: TREVIGLIO

18872 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO COMMERCIALE luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

18970 ADD. STIRATURA INDUSTRIALE luogo di lavoro: URGNANO

18924 MANUTENTORE ATTREZZATURE luogo di lavoro: SPIRANO

18791 ADDETTO/A ALLA FINITURA DI OCCHIALI luogo di lavoro: CARAVAGGIO

18488 ADDETTI REPARTO GDO luogo di lavoro: OSIO SOTTO

18222 IMPIEGATO ASSICURATIVO FRONT OFFICE. luogo di lavoro: VERDELLO

18136 OPERAI EDILI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18883 ADD. CONTABILITA' luogo di lavoro: CRESPIATICA

18024 ADDETTO DISTRIBUTORE BENZINA luogo di lavoro: CARAVAGGIO

17854 ELETTRICISTA JUNIOR O SENIOR luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

17807 OPERAIO CARTOTECNICO luogo di lavoro: ARZAGO D'ADDA

18847 MECCANICO AUTORIPARATORE luogo di lavoro: COMUN NUOVO

18848 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ARCENE

18859 VERNICIATORE A SPRUZZO/POLVERE luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

18857 SALDATORE A FILO luogo di lavoro: COLOGNO AL SERIO

18875 CARROZZIERE NAUTICO luogo di lavoro: CISERANO

18721 MANUTENTORE MECCANICO luogo di lavoro: CISERANO

18743 TIROCINANTE OPERATORE MECCANICO luogo di lavoro: TREVIGLIO

18551 ADDETTO BORDO MACCHINA luogo di lavoro: CASTEL ROZZONE

18938 ESCAVATORISTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18942 IMPIEGATO DI MAGAZZINO luogo di lavoro: TREVIGLIO

18489 RESPONSABILI E VICE RESPONSABILI DI REPARTO GDO luogo di lavoro: OSIO SOTTO

18575 POSATORE COPERTURE IMPERMEABILI luogo di lavoro: CISERANO

18928 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: VERDELLO

18711 ADD. ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: PONTIROLO NUOVO

18929 SERIAL QUALITY luogo di lavoro: VERDELLO

18535 RESPONSABILE E ASSISTENTE DI PUNTO VENDITA GDO luogo di lavoro: CARAVAGGIO

18682 ADDETTO ASSEMBLAGGIO luogo di lavoro: LURANO

18668 MANUTENTORE E RIPARATORE CALDAIE luogo di lavoro: CASIRATE D'ADDA

18581 IMPIEGATO CONTABILE SENIOR luogo di lavoro: RIVOLTA D'ADDA

18513 VERNICIATORE A SPRUZZO luogo di lavoro: FORNOVO SAN GIOVANNI

18481 ADDETTI REPARTO ORTOFRUTTA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

Centro per l'Impiego di Romano di Lombardia

18969 OPERAIO DI PRODUZIONE luogo di lavoro: CALCIO

18957 MURATORE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18948 OPERAIO TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18936 TIROCINIO IMPIEGATO COMMERCIALE luogo di lavoro: CALCIO

18935 TIROCINIO ADDETTO LOGISTICA luogo di lavoro: CALCIO

18934 TIROCINIO MARKETING luogo di lavoro: CALCIO

18830 OPERAIO IDRAULICO luogo di lavoro: PUMENENGO

18960 CARPENTIERE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18854 OPERAI PULIZIA POSTAZIONE luogo di lavoro: ANTEGNATE

18849 ADDETTO ALLE CONSEGNE luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18866 OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO luogo di lavoro: COVO

18933 ELETTRICISTI luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18836 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: ANTEGNATE

18837 CAMERIERI DI RISTORANTE luogo di lavoro: ANTEGNATE

18838 CUOCO DI RISTORANTE TEX-MEX luogo di lavoro: ANTEGNATE

18895 OPERAIO SERRAMENTISTA luogo di lavoro: BARIANO

18853 OPERAI/E CERNITA VETRO luogo di lavoro: ANTEGNATE

18932 ESCAVATORISTI luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18888 TIROCINIO ADDETTO RIBOBINATRICE luogo di lavoro: MARTINENGO

18930 CAPENTIERI EDILI luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18927 MANOVALI EDILI luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

18925 MURATORI EDILI luogo di lavoro: ROMANO DI LOMBARDIA

Centro per l'Impiego di Bergamo

18589 CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: BERGAMO

18796 TAPPEZZIERE AUTO luogo di lavoro: BERGAMO

18728 MONTATORE TRASFERTISTA luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

18546 MECCANICO - RIPARATORE MOTO luogo di lavoro: CURNO

18892 CUOCO FAST FOOD luogo di lavoro: BERGAMO

18708 GUARDIA PARTICOLARE GIURATA luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

18802 DIGITAL MARKETING & COMMUNICATION SPECIALIST luogo di lavoro: BERGAMO

18893 INSTALLATORE EROGATORI ACQUA luogo di lavoro: AZZANO SAN PAOLO

18683 PAYROLL SPECIALIST luogo di lavoro: BERGAMO

18643 GEOMETRA JUNIOR luogo di lavoro: BERGAMO

18597 VIAGGIATORE PIAZZISTA luogo di lavoro: BERGAMO

18600 FABBRO CARPENTIERE luogo di lavoro: GORLE

18676 AUTISTA PER CARROATTREZZI luogo di lavoro: LEVATE

18677 OPERAIO RIPARATORE ASSISTENZA TECNICA luogo di lavoro: BERGAMO

18678 INGEGNERE CIVILE luogo di lavoro: BERGAMO

18812 OPERATORI RISTORAZIONE VELOCE luogo di lavoro: BERGAMO

18808 TECNICO MULTIMEDIALE luogo di lavoro: BERGAMO

18587 IMP. CONTABILE CON INGLESE luogo di lavoro: STEZZANO

18425 IMPIEGATA/O CONTABILE STUDI luogo di lavoro: BERGAMO

16962 CUCITRICE ESPERTA luogo di lavoro: LALLIO

17510 CABLATORE ELETTRICO luogo di lavoro: BERGAMO

17737 OPERAIO ESCAVATORISTA luogo di lavoro: BERGAMO

17790 TECNICO PROGRAMMATORE luogo di lavoro: BERGAMO

17609 ADDETTO CONSEGNE E PULIZIE - PAT. B luogo di lavoro: BERGAMO

17868 APPRENDISTA ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: MOZZO

17948 ASSEMBLATORE/OPERAIO ASSEMBLATORE luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

18123 DISEGNATORE ILLUMINOTECNICO luogo di lavoro: TREVIOLO

18158 CONDUCENTI DI LINEA luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18261 SALDATORE TIG - MIG luogo di lavoro: DALMINE

18809 MECCANICO luogo di lavoro: BERGAMO

18971 IMPIEGATO/A AGENZIA VIAGGI luogo di lavoro: BERGAMO

18745 ELETTRICISTI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18436 MANUTENTORE IMPIANTI luogo di lavoro: ZANICA

18439 MANUTENTORE CANCELLI luogo di lavoro: BERGAMO

18770 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO PAT B luogo di lavoro: SERIATE

18968 PROGETTISTA ELETTROMECCANICO luogo di lavoro: TREVIOLO

18882 ADDETTO BANCO ROSTICCERIA AMBULANTE luogo di lavoro: DALMINE

18239 POSATORI SERRAMENTI luogo di lavoro: CURNO

16764 OPERATORI AEROPORTUALI luogo di lavoro: ORIO AL SERIO

18526 IDRAULICO luogo di lavoro: BERGAMO

18891 AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI luogo di lavoro: SCANZOROSCIATE

18656 STAGIONALI_INTRATTENIMENTO luogo di lavoro: BERGAMO

18818 CAPO SQUADRA MONTAGGIO CARPENTERIE luogo di lavoro: BERGAMO

18267 FRESATORE - TORNITORE CNC luogo di lavoro: ALBANO SANT'ALESSANDRO

Centro per l'Impiego di Grumello del Monte

18965 CAMIONISTA luogo di lavoro: CAPRIOLO

18947 OPERAIO ADDETTO PULIZIE luogo di lavoro: CASTELLI CALEPIO

18926 ESCAVATORISTA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18839 OPERATORE SOCIO SANITARIO luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18584 IDRAULICO TUBISTA luogo di lavoro: CALCINATE

18962 IMPIEGATIZIO COMMERCIALE ESTERO luogo di lavoro: CHIUDUNO

18931 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18524 FABBRO luogo di lavoro: CALCINATE

18901 TECNICO ELETTRONICO luogo di lavoro: TELGATE

18688 CAMIONISTA PATENTE CE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18910 CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18919 ELETTRICISTA luogo di lavoro: GRUMELLO DEL MONTE

18856 CARPENTIERE METALLICO luogo di lavoro: BOLGARE

18863 IDRAULICO DI CANTIERE luogo di lavoro: CALCINATE

Centro per l'Impiego di Lovere

18828 OP.IDRAULICO/OP.GENERICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

18912 3 MANOVALI EDILI luogo di lavoro: LOVERE

18532 AIUTO ELETTRICISTA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18534 AIUTO MURATORE luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18742 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18608 ALESATORE/TORNITORE luogo di lavoro: SOLTO COLLINA

18829 APPRENDISTA FALEGNAME luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

18867 AUTISTA C + CQC luogo di lavoro: ARTOGNE

18738 MANUT. TERMOIDRAULICO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18772 PERITO TERMOTECNICO luogo di lavoro: ENDINE GAIANO

18741 IMPIEGATO TECNICO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18740 MANUTENTORE ELETTRICISTA luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18533 AIUTO IDRAULICO luogo di lavoro: COSTA VOLPINO

18884 MAGAZZINIERE luogo di lavoro: PIAN CAMUNO

18909 2 ELETTRICISTI luogo di lavoro: LOVERE

18885 CARPENTIERE/SALDATORE luogo di lavoro: PIAN CAMUNO

18911 2 ESCAVATORISTI luogo di lavoro: LOVERE

18906 3 MURATORI EDILI luogo di lavoro: LOVERE

18904 2 CARPENTIERI luogo di lavoro: LOVERE

Centro per l'Impiego di Ponte San Pietro

18951 ESCAVATORISTA luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18474 CARPENTIERE METALLICO luogo di lavoro: MEDOLAGO

18955 OPERAIO GENERICO luogo di lavoro: MEDOLAGO

18797 APPRENDISTA OPERATORE FAST FOOD luogo di lavoro: AMBIVERE

18245 FRESATORE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18915 GIARDINIERE luogo di lavoro: TERNO D'ISOLA

18272 IDRAULICO luogo di lavoro: BOTTANUCO

18824 AIUTO ELETTRICISTA/ELETTRICISTA luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

18776 IDRAULICO luogo di lavoro: ALMENNO SAN BARTOLOMEO

18737 MURATORE luogo di lavoro: BARZANA

18784 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: SUISIO

18916 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: CALUSCO D'ADDA

18950 ELETTRICISTA luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18917 APPRENDISTA ADDETTO PESATURA E IMBALLAGGIO luogo di lavoro: BREMBATE DI SOPRA

18972 ADDETTO SEGRETERIA/FRONT OFFICE luogo di lavoro: BREMBATE DI SOPRA

18914 OPERAIO ADDETTO LAVORAZIONE E MOVIMENTAZIONE LEGNO luogo di lavoro: BARZANA

18894 ADDETTI SERVIZI DI PULIZIA luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18952 CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18954 MURATORI luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18921 CARPENTIERE SALDATORE luogo di lavoro: TORRE DE' BUSI

18653 PERITO ELETTROTECNICO luogo di lavoro: CAPRIATE SAN GERVASIO

18953 MANOVALE luogo di lavoro: PONTE SAN PIETRO

18698 MECCANICO MANUTENTORE IMPIANTI DI OLEODINAMICA luogo di lavoro: BONATE SOPRA

Centro per l'Impiego di Trescore Balneario

18945 FRESATORE/ ALESATORE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

18655 MECCANICO RIPARATORE D'AUTO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

17079 MAGAZZINIERE CON MULETTO luogo di lavoro: MONTELLO

16948 APPRENDISTA IDRAULICO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

16950 N. 2 OPERAI IDRAULI luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18640 OPERATORE DI IMPIANTO BIOGAS luogo di lavoro: MONTELLO

17658 SALDATORE A TIG E LAVORAZIONE LAMIERA luogo di lavoro: SERIATE

17916 OPERAIO - ISOLAMENTI TERMICI luogo di lavoro: CASAZZA

17936 OPERAIO EDILE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

18520 MURATORE / CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: ENTRATICO

18421 OPERAIO DI PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18334 OPERAIO GENERICO DI OFFICINA MECCANICA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18296 OPERATORE CIMITERIALE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18293 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

18048 MECCANICO MANUTENTORE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

18049 CARRELLISTA MAGAZZINIERE luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

18050 AUTISTA/CAMIONISTA luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

18641 AIUTO CUOCO luogo di lavoro: GORLAGO

18516 IMPIEGATO/A CONTABILE-AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: MONTELLO

18900 MURATORI luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18896 CARPENTIERI luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18897 ESCAVATORISTA luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18845 SEGRETARIO luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18757 STAMPATORE OFFSET - LITOGRAFO luogo di lavoro: COSTA DI MEZZATE

18844 SEGRETARIO AMMINISTRATIVO luogo di lavoro: SAN PAOLO D'ARGON

18758 OPERAIO QUALIFICATO luogo di lavoro: SPINONE AL LAGO

18899 ELETTRICISTI luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18729 OPERAIO LATTONIERE E MURATORE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

18898 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: TRESCORE BALNEARIO

Centro per l'Impiego di Albino

18887 SERRAMENTISTA luogo di lavoro: VERTOVA

18920 ESCAVATORISTA luogo di lavoro: ALBINO

18918 CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: ALBINO

18871 ADDETTO MANUTENZIONE luogo di lavoro: ALBINO

18864 ADDETTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA luogo di lavoro: RANICA

18956 ADDETTA MENSA luogo di lavoro: ALBINO

18922 MANOVALI EDILI 1 LIVELLO luogo di lavoro: ALBINO

18886 SEGRETARIA D'AZIENDA luogo di lavoro: VERTOVA

18923 ELETTRICISTI luogo di lavoro: ALBINO

Centro per l'impiego di Zogno

impiego.zogno@provincia.bergamo.it

18879 ADDETTA BOLLETTAZIONE luogo di lavoro: ALME'

18877 FRESATORE/TORNITORE luogo di lavoro: COSTA DI SERINA

18705 MONTATORE MECCANICO luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

18851 IMPIEGATA SETTORE IMMOBILIARE luogo di lavoro: ZOGNO

18907 CARPENTIERE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18908 MANOVALE EDILE luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18852 MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO luogo di lavoro: ZOGNO

17462 CUCITRICE A MACCHINA luogo di lavoro: ALME'

18913 ESTETISTA QUALIFICATA luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

18674 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA luogo di lavoro: BRACCA

18873 POSATORE DI TENDE luogo di lavoro: VILLA D'ALME'

18843 MURATORE luogo di lavoro: ALMENNO SAN SALVATORE

18905 ESCAVATORISTA luogo di lavoro: ZOGNO

18461 IMPIEGATO UFFICIO TECNICO luogo di lavoro: BRACCA

18963 SARTA ESPERTA luogo di lavoro: SANT'OMOBONO TERME

18518 CUOCO luogo di lavoro: SERINA

18519 CAMERIERE/A luogo di lavoro: SERINA

18902 ELETTRICISTI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

18416 ADDETTO MANUTENZIONE MACCHINE PRODUZIONE BOTTIGLIE IN PET luogo di lavoro: ALME'

18874 MURATORE luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

18543 AUTISTA CONSEGNE/MAGAZZINIERE luogo di lavoro: SORISOLE

18876 APPRENDISTA MURATORE luogo di lavoro: SAN GIOVANNI BIANCO

18810 ATTREZZISTA MACCHINE UTENSILI luogo di lavoro: ZOGNO

18178 IMPIEGATO ADDETTO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE luogo di lavoro: ALME'

18566 ELETTRICISTA QUALIFICATO/APPRENDISTA ELETTRICISTA luogo di lavoro: SORISOLE

18881 GROOM CAVALLI/ACCOMPAGNATORE EQUESTRE luogo di lavoro: SANT'OMOBONO TERME

18880 OPERAIO AGRICOLO luogo di lavoro: SANT'OMOBONO TERME

18964 BADANTE luogo di lavoro: SERINA

18903 MURATORI luogo di lavoro: Sedi Varie in Provincia

Centro per l'impiego di Clusone

impiego.clusone@provincia.bergamo.it