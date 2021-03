Cerca funghi, trova 10mila euro di hashish

Sperava di imbattersi in qualche prugnolo (i funghi d’aprile per eccellenza) e invece ha trovato due chili di hashish del valore di 10mila euro. E’ successo in provincia di Pavia, lungo il Po.

Va in cerca di funghi e trova due chili di hashish

Da Prima Pavia

Il curioso ritrovamento da parte di un cercatore di funghi è avvenuto a Pieve del Cairo, nella bassa pianura pavese lungo il Po. Il cercatore ha scorto un sacco nero della spazzatura trovato tra gli arbusti al bordo di un campo. Quando l’ha aperto, al suo interno ha trovato ben due chili di hashish suddivisi in 19 panetti.

Il cercatore, che ha raccolto il sacco imprecando contro i teppisti ambientali, pensando fosse immondizia da buttare, accortosi del contenuto ha immediatamente allertato i Carabinieri che hanno aperto un’indagine.

Droga già ammuffita del valore 10mila euro

Alcuni dei panetti presentavano tracce di muffa il che fa pensare che la droga si trovasse lì da un po’ di tempo. Inoltre, il sacco non era interrato, segno che probabilmente i panetti erano stati abbandonati in fretta e furia in attesa di essere poi prelevati o nascosti meglio. Il valore commerciale della droga si aggira sui 10mila euro.