Cede una parte di controsoffitto, la scuola dell'infanzia resta chiusa

Cede una parte del controsoffitto, la scuola dell'infanzia resta chiusa. E' successo questa notte. A essere interessato è il piano terra dell'edificio di via Milano, a Pandino, gestito dalla Fondazione "Calleri Gamondi".

Ad accorgersi di quanto accaduto è stato il personale che questa mattina si è presentato per aprire la scuola che ospita sia l'infanzia paritaria che quella comunale, al primo piano. Durante la notte una porzione di circa tre metri quadrati ha ceduto rendendo impossibile lo svolgimento dell'attività. Per garantire la sicurezza di tutti, bambini e personale docente, la dirigenza ha deciso di sospendere temporaneamente la frequenza.

"Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei nostri tecnici - ha dichiarato Francesco Vanazzi assessore all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici - nelle prossime ore si adotteranno gli opportuni provvedimenti di competenza, in quanto la struttura non è di proprietà comunale. La scuola al momento verrà chiusa, nel mentre stiamo valutando come gestire il centinaio di alunni che la frequentano".