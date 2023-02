Cede cocaina a un 53enne, denunciato spacciatore 28enne bergamasco

Lo hanno sorpreso mentre cedeva cocaina a un 53enne e lo hanno fermato e denunciato. Nei guai un 28enne, di origini straniere, residente nella bergamasca.

Spaccio a Castel Gabbiano

I carabinieri della stazione di Camisano lo hanno intercettato nella serata di lunedì 30 gennaio, durante un servizio finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di droga sul territorio. L’intervento è stato effettuato a Castel Gabbiano dove era stata segnalata un’auto sospetta. Il conducente, infatti, era stato visto recarsi nei campi, da dove aveva preso qualcosa (probabilmente proprio lo stupefacente da smerciare) per poi spostarsi tra le vie del paese. Così lunedì sera i carabinieri hanno organizzato un servizio notando l'auto segnalata proprio a Castel Gabbiano.

Sorpreso a cedere una dose

Durante l'appostamento i militari hanno potuto registrare l'attività del 28enne. Un'auto, con a bordo due persone, si è avvicinata al veicolo che era stato segnalato e dopo essere ripartite insieme si sono fermate in una via che porta a un'azienda. Il passeggero è sceso e si è recato al finestrino del pusher e a scambio avvenuto le due auto sono ripartite. A quel punto i carabinieri sono intervenuti per bloccare entrambi i mezzi.

Tenta la fuga senza successo

Il 28enne ha provato - senza successo - a scappare spegnendo i fari, accelerando la sua corsa e gettando qualcosa dal finestrino subito recuperato dai militari. L’altro veicolo è stato fermato subito e a bordo erano presenti un uomo e una donna. L’uomo, un 53enne residente in provincia di Bergamo, ha consegnato una dose di cocaina di 0,6 grammi spiegando di averla acquistata dal conducente dell’altro veicolo, il 28enne appunto, mentre la donna non aveva niente.

Denunciato un 28enne

È stato anche recuperato l’involucro che il 28enne aveva gettato dal finestrino risultato una dose di cocaina del peso di 0,7 grammi. Per questo, il 28enne che aveva ceduto la cocaina ha rimediato una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 53enne è stato segnalato all’autorità amministrativa come assuntore.