Caso Covid in una scuola primaria a Crema

Dopo il caso di Coronavirus alla scuola San Bassano, in provincia di Cremona, c’è un altro caso accertato di Covid in una scuola primaria di Crema. A risultare positiva al tampone è stata una bambina della scuola Borgo San Pietro. Appresa la notizia, che ai genitori è stata comunicata oggi all’uscita da scuola, Ats ha avviato come da protocollo gli screening sui compagni di classe e sulle maestre. Per tutti inoltre è stata disposta la quarantena che durerà come da prassi, due settimane, ossia fino al prossimo 6 ottobre.

