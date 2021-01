Covid-19, i dati di oggi: a Treviglio due nuovi casi

Covid-19, anche oggi numeri stabili nella Bassa bergamasca e nell’Alto cremasco. A Treviglio si sono registrati nelle ultime 24 ore due casi, e uno a Pandino. Zero incrementi negli altri centri i cui dati sono pubblicati quotidianamente dal sito della Regione, Caravaggio, Romano di Lombardia, Rivolta.

I dati di oggi in Regione

In Regione sono pochi i tamponi processati, come ogni lunedì: 16mila 338. Positivi, sono 1.189, pari al 7,2%. Negli ospedali continua il lieve trend di discesa dei ricoverati: in terapia intensiva ci sono 449 persone (-3 rispetto a ieri). Nei reparti, invece, 3.553 (-57). I decessi sono stati 45.

I nuovi casi per provincia

Milano: 256 di cui 117 a Milano città;

Bergamo: 47;

Brescia: 186;

Como: 155;

Cremona: 22;

Lecco: 15;

Lodi: 21;

Mantova: 44;

Monza e Brianza: 53;

Pavia: 30;

Sondrio: 5;

Varese: 319.

