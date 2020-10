Casalmaggiore, 45enne denunciato dai Carabinieri per furto di gasolio.

Alle ore 23, di giovedì 22 ottobre, il titolare di una ditta ha allertato l’Arma locale notando la presenza di persone sospette all’interno della proprietà.

Colto sul fatto

I militari dell’Aliquota Radiomobile prontamente intervenuti hanno provveduto a esplorare il perimetro dell’azienda fino a quando, giunti in prossimità di alcuni arbusti, hanno notato, disteso a terra nel tentativo di nascondersi, risultato poi domiciliato presso il vicino campo nomadi, con accanto una tanica contenente alcune decine di litri di gasolio, appena “spillato” da un escavatore in uso all’azienda.

Sanzione amministrativa anti-coprifuoco

Poco distante veniva rinvenuto e sequestrato, altresì, un tubo in gomma da irrigazione, lungo circa 3 metri, utilizzato per portare a termine l’azione criminosa.

La refurtiva veniva riconsegnata all’avente diritto. All’indagato veniva inoltre contestata la sanzione amministrativa prevista per la violazione delle normative anti-covid-19, in relazione alla limitazione agli spostamenti in orario notturno dalle ore 23 alle ore 05.