Carnevale e alcool, tre ragazzi in ospedale

Paura questa notte a Bariano, Crema e Seriate, per tre adolescenti soccorsi con i sintomi di una presunta intossicazione da alcool.

Bariano, soccorso un 14enne

Era circa l’1.20 quando è arrivata la chiamata alla centrale operativa del 112, per il giovane che si trovava in via Locatelli. Sul posto, in codice giallo, una squadra della Croce rossa di Romano. Il giovane è stato portato in codice verde in ospeale a Treviglio.

Seriate, 19enne in codice verde

Stessa storia qualche minuto prima a Seriate. In questo caso il protagonista è un 19enne in via Passo del Tonale, soccorso in codice verde poco prima dell’una.

Crema, 18enne in codice giallo

Più serie apparentemente le condizioni di un 18enne, acnhe lui soccorso con i sintomi di una intossicazione etilica in piazza della Repubblica a Crema. Codice rosso per lui, diventato poi giallo dopo una prima visita sul posto. E’ stato portato in Pronto soccorso a Crema attorno all’una.

Schianto a Osio sopra, un ferito

Paura anche a Osio Sopra, invece, per un incidente che ha visto coinvolta una ragazza di 31 anni sulla SS525. L’incidente attorno alle 5.40. Sul posto una squadra della Croce rossa di Capriate in codice rosso, abbassato poi fortunatamente a verde. La ragazza è stata accompagnata in ospedale a Verdellino e non è grave.

