Carabinieri, i comandanti di Crema e Pandino premiati con la medaglia Mauriziana

La medaglia Mauriziana per i 50 anni di carriera militare. A consegnare l'onorificenza è stato il comandante provinciale dei carabinieri di Cremona, Colonnello Paolo Sambataro: a riceverle il Luogotenente Carica Speciale Carlo Selvaggi, comandante della Stazione di Crema e il Luogotenente Carica Speciale Gerardo Giordano, comandante della Stazione di Pandino.

La medaglia Mauriziana

Il diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, un'onorificenza istituita il 19 luglio 1839, recante l’effige di San Maurizio, protettore delle Regie Armi, viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa, a Ufficiali e Marescialli che hanno raggiunto i 50 anni di meritevole carriera militare, calcolata sommando gli anni di servizio con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma.

Medaglia a Carlo Selvaggi

Il Luogotenente Carica Speciale Carlo Selvaggi ha 59 anni, originario di San Marco Argentano (CS), è sposato e ha due figli. Si è arruolato nel 1987, frequentando la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento e, al termine del corso formativo, è stato destinato, quale addetto, dapprima alla Stazione Carabinieri di Oriolo Calabro (CS) ed in seguito a quella di Gravina di Puglia (BA). Dal 1991 al 1993 ha frequentato il corso Allievi Sottufficiali presso le scuole dell’Arma di Velletri (RM) e di Firenze, al termine del quale è stato destinato, con il grado di Vice Brigadiere, alla Stazione Carabinieri di Carsoli (AQ).

Nel 1995 è stato trasferito al Nucleo Carabinieri Banca D’Italia di Campobasso e nel 1999 ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Sant’Angelo Limosano (CB), che ha guidato fino al 2002 quando è giunto a Crema. In quest’ultima sede, per 14 anni, ha prestato il suo

servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia prima come capo equipaggio dell’Aliquota Radiomobile e poi quale addetto all’Aliquota Operativa, per poi assumere, nel 2016, il comando della Stazione Carabinieri di Crema, incarico che ricopre tuttora.

Medaglia a Gerardo Giordano

Nato a Pellezzano (SA) 57 anni fa, sposato e padre di due figlie, il Luogotenente Carica Speciale Gerardo Giordano si è arruolato nel 1988 e,

dopo la frequenza del corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento, è stato destinato, quale addetto, al Comando Stazione

Carabinieri di Latina Borgo Podgora (LT). Nel 1990 ha frequentato il corso Allievi Sottufficiali presso le scuole dell’Arma di Velletri e Vicenza e nel 1992, con il grado di Vice Brigadiere, è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Latiano (BR) con l’incarico di

sottufficiale in sottordine. Nel 1999 e per i successivi nove anni ha prestato servizio, quale addetto, all’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Torre Del Greco (NA). Nel 2008 è giunto a Pandino (CR) in qualità di addetto della locale

Stazione per poi prenderne il Comando dopo un anno, incarico tuttora ricoperto.

Durante la cerimonia il colonnello Sambataro ha portato le congratulazioni per l’importante e non comune traguardo raggiunto dai due Luogotenenti, sottolineando come "le loro figure professionali, connubio di esemplarità, equilibrio e dedizione di vita all’Arma dei Carabinieri ed alla collettività, costituiscano la preziosa linfa vitale con cui alimentare la passione e l’impegno nelle giovani generazioni di Carabinieri".