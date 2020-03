Capralba dice addio a Francesco Cattaneo

Si è spento ieri pomeriggio, sabato, Francesco Cattaneo, ex presidente dell’Auser, per cui era uno dei volontari più attivi. Aveva 78 anni.

Lutto

Francesco Cattaneo aveva accusato un malore giovedì. e purtroppo non c’è stato niente da fare per salvargli la vita. Capralba perde così un punto di riferimento. Cattaneo era infatti una persona inserita nella realtà del paese e da sempre impegnato nel mondo volontariato. È stato uno dei fondatori dell’Auser, volontario attivo e instancabile ed è stato anche presidente per una ventina d’anni. “A nome di tutti i cittadini lo ringrazio per quanto fatto per la nostra comunità”, ha detto il sindaco Damiano Cattaneo.

