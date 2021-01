Capodanno di sanzioni nel Cremasco

Una festa in un capannone e assembramenti in strada. Capodanno di sanzioni per 14 persone a Castelleone e Credera Rubbiano.

Decine di pattuglie per San Silvestro

Il 31 dicembre e per tutta la notte di Capodanno i carabinieri del Comando Provinciale di Cremona sono stati impegnati in una serie di controlli mirati al rispetto delle norme anti-Covid. Una notte tutto sommato tranquilla per le decine di pattuglie impegnate nel controllo della provincia, se non per il territorio della Compagnia di Crema dove sono state elevate sanzioni a 14 persone.

Capodanno di sanzioni per 14 persone

A Credera Rubbiano i carabinieri di Montodine hanno sorpreso 8 persone intente ad organizzare il cenone in un capannone. A Castelleone i militari della locale Stazione hanno sanzionato 5 persone per un assembramento all’interno della piazza del paese e un ulteriore soggetto poiché trovato senza mascherina.

TORNA ALLA HOME