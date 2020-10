Campionati regionali, dal presidente Fontana arriva lo stop

Il presidente lombardo Attilio Fontana ferma i campionati regionali delle discipline sportive che prevedono il contatto fisico. La decisione verrà ufficializzata con una nuova ordinanza regionale forse pronta già per domani, sabato 17 ottobre.

Stop ai campionati regionali, sì agli allenamenti

Nuova ordinanza di Regione Lombardia che fermerà – per almeno un mese – i campionati negli sport dilettantistici “da contatto”. Lo ha stabilito il governatore Attilio Fontana dopo la riunione tenutasi oggi con i sindaci dei capoluoghi di Provincia (collegati da remoto) alla quale hanno partecipato anche il prefetto di Milano, Renato Saccone, e i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio regionale. Le parti hanno condiviso unanimemente una serie di indicazioni che verranno sottoposte al Comitato Tecnico Scientifico per essere poi formalizzate con un’ordinanza valida su tutto il territorio regionale. Le squadre dilettantistiche che partecipano ai campionati di categoria potranno continuare gli allenamenti, ma non le competizioni. Sospesi anche gli allenamenti invece delle squadre giovanili, che vuol dire stop alle attività extrascolastiche.

Il calcio regionale si ferma, il basket non era ancora partito

I campionati regionali di calcio – dall’Eccellenza in giù, sino al settore giovanile – che in alcuni casi avevano già preso il via si dovranno fermare. E’ quanto è previsto nella nuova ordinanza regionale che dovrebbe uscire nelle prossime ore, al massimo domani. Per quanto riguarda la pallacanestro regionale lo stop delle competizioni negli sport di contatto fermerà la partenza dei campionati regionali di C Gold, C Silver, D e B femminile per i quali era prevista la prima giornata da venerdì 23 ottobre. Esclusa dal provvedimento invece l’attività di A2 e B maschile e A1 e A2 femminile, campionati dilettantistici ma a carattere nazionale che proseguiranno il percorso rispettivamente della Supercoppa del Centenario e della regular season femminile che domani prevede la terza giornata.

