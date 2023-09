Campagna passata al setaccio, i carabinieri recuperano eroina e cocaina

Oltre 40 grammi di eroina e cocaina ritrovata nelle campagne di Torlino Vimercati dove i carabinieri di Vailate hanno passato al setaccio i luoghi notoriamente frequentati dai tossicodipendenti e dagli spacciatori.

Spaccia nei campi, sorpreso dai carabinieri

Il 9 settembre scorso, verso le 17, una pattuglia della Stazione di Vailate ha effettuato un controllo in una strada rurale del comune di

Torlino Vimercati. I militari avevano notato i movimenti di alcune autovetture nei campi che costeggiano la strada e si sono subito portati sul posto sospettando un attività di spaccio favorita dalla presenza del mais alto nei campi. Mentre percorrevano una delle strade di campagna, hanno notato un giovane accovacciato per non farsi vedere. I militari sono scesi per raggiungerlo, ma è scappato in mezzo ai campi riuscendo a far perdere le sue tracce. Durante la fuga, però, ha gettato a terra un sacchetto cercando di disfarsi della droga che aveva con sé.

I carabinieri sono riusciti a trovare i sacchetti di plastica contenenti 33 grammi di eroina e 9 grammi circa di cocaina e un bilancino elettronico di precisione, posti sotto sequestro. Sono in corso gli accertamenti per identificare l’uomo.