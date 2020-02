Camion ribaltato nella roggia sulla Sp 90, soccorso un 51enne FOTO

Camion ribaltato nella roggia sulla Sp 90, soccorso un 51enne. E’ successo questa mattina, intorno alle 8.30 ad Agnadello, lungo la Sp 90 che collega a Pandino.

Camion ribaltato

L’incidente è avvenuto all’altezza poco prima dello svincolo tra la Sp 90 e la Sp 472. L’uomo, un 51enne romeno, alla guida del suo camion in consegna per una ditta di Piacenza, avrebbe fatto tutto da solo finendo per ribaltarsi. Probabilmente colpa della banchina che avrebbe ceduto facendo ribaltare il camion della roggia che scorre accanto alla strada. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce bianca di Rivolta in codice giallo.

Soccorsi sul posto

Sul posto anche i Vigili del fuoco di Crema, la Polstrada di Cremona e la Polizia locale. Il 51enne è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice verde. Problemi per la circolazione: il traffico è rimasto congestionato e al momento c’è ancora qualche rallentamento. Sul posto anche il Soccorso stradale Scaramuzza di Rivolta che sta portando a termine le operazioni di rimozione del mezzo.

