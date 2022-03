Camion della raccolta differenziata carico di carta prende fuoco

Rivolta

A spegnerlo sono stati i due operatori della cooperativa che si occupa del ritiro e i Vigili del fuoco.

Un principio d'incendio ha interessato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 marzo 2022, un camion della nettezza urbana di Rivolta d'Adda. A prendere fuoco è stato il cassone del mezzo utilizzato per la raccolta differenziata della carta, che in quel momento era pieno. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati immediatamente i due operatori della cooperativa Ecosviluppo, che si occupa della raccolta di questa frazione.

Incendio a Rivolta, intervengono gli operatori

Avendo notato il fumo proveniente dal retro del mezzo, gli operatori hanno accostato il camioncino nei pressi delle scuole elementari. Hanno quindi chiesto aiuto al ristorante "Casetta Verde". La titolare li ha quindi forniti della canna dell'acqua, e sono stati loro stessi a cominciare a sedare l'incendio in attesa dei Vigili del fuoco, collegandosi alla rete idrica tramite il punto di erogazione situato nel vicino parcheggio. I pompieri, arrivati sul posto, hanno quindi completato l'opera nel giro di pochi minuti. Non risultano feriti, né danni al mezzo. Non è noto cosa abbia dato origine al rogo, forse l'errato "conferimento" di un mozzicone di sigaretta.