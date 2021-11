Calcio e fair play, dagli avversari i complimenti alla Trevigliese

Un gesto di fair play nel mondo del calcio, spesso "avvelenato" dalle polemiche dentro e fuori dal campo, fa sempre notizia. La storica società calcistica della città, il Circolo Sportivo Trevigliese ha ricevuto in questi giorni una mail di ringraziamento dal presidente di una società avversaria.

Un gesto di fair play, arrivato via mail alla società Trevigliese da un'avversaria, il Castelleone. Lo ha reso noto sul suo sito ufficiale e sui suoi social la stessa Trevigliese, ricambiando il "grazie" degli avversari che, per la cronaca (sportiva) sul proprio campo erano stati battuti 3-1 dai biancocelesti. Ecco il testo della mail:

Mi riferisco alla partita di domenica 14/11/2021 del Campionato di Eccellenza, disputata presso il nostro centro sportivo di via Dosso.

Colgo l'occasione per ringraziare Lei Presidente, i suoi collaboratori e tutta la squadra per la dimostrazione di serietà, collaborazione e professionalità. Al termine della partita abbiamo trovato gli spogliatoi puliti e in ordine. È raro trovare queste piacevoli "sorprese".

Grazie ancora, cordiali saluti.

F.C. CASTELLEONE

Il Presidente

(Sambusida Gianluca)