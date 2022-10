Calci, pugni e morsi sul pullman: due controllori finiscono in ospedale

Momenti di terrore mercoledì su un bus della linea Melzo-Vailate, per due controllori presi a calci, pugni e persino morsi da un ragazzo che non voleva esibire il biglietto.

Paura sulla linea Melzo - Vailate: calci, pugni e morsi ai controllori

Gli hanno chiesto se aveva il biglietto ed è scoppiata un'escalation di violenza: prima verbale, poi fisica. Quelli raccontati da Primalamartesana.it sul bus della linea di Autoguidovie K511 Melzo - Vailate a Truccazzano, sulla Provinciale 14. Due controllori, un uomo e una donna, sono saliti a una fermata poco dopo Melzo alle 11.30 e hanno chiesto all'unico passeggero presente, un ragazzo straniero poco più che 20enne di esibire il biglietto. Lui ha reagito in modo decisamente inatteso e violento. Prima li ha insultati pesantemente, poi è passato alle mani: calci, pugni e addirittura morsi all'uomo e alla donna, che sono rimasti feriti.

La corsa si ferma, arrivano i carabinieri

L'autista, un giovane ragazzo di 31 anni, ha avuto la prontezza di accostare alla fermata di Truccazzano sulla Provinciale 14 e chiamare immediatamente i carabinieri, che sono giunti da Melzo in pochi minuti con due pattuglie. Due dei militari hanno bloccato il ragazzo, per poi caricarlo sulla macchina e trasportarlo in caserma. I controllori invece sono stati prontamente soccorsi dal personale medico dell'ambulanza e poi portati in ospedale per ricevere le prime cure del caso. L'autista è stato fermato dai carabinieri della seconda pattuglia, ai quali ha riportato quanto successo e, scosso, ha poi proseguito la sua corsa.