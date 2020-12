Calano ricoveri e terapie intensive in Lombardia, otto casi a Treviglio

Covid-19, calano ricoveri e terapie intensive in Lombardia, ma resta alto il numero dei decessi: 249 nelle ultime 24 ore.

Covid: i dati locali

Sono otto i nuovi casi registrati a Treviglio nelle ultime 24 ore. Quattro quelli di Rivolta, tre quelli di Caravaggio, due a Pandino e uno a Romano di Lombardia. A Bergamo città i contagi sono stati 12. QUI i dati di ieri. Clicca sull’immagine per il dettaglio dei dati local nei centri più colpiti della Bassa bergamasca e dell’Alto Cremasco.

Covid in Lombardia

Sono 4048 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 34.811 tamponi effettuati con una percentuale dell’11,63%. Calano di 30 unità le terapie intensive (876) e i ricoveri ordinari che si attestano a 7.342 (-91). Nelle ultime 24 ore sono stati 8174 i guariti. Ancora alto il numero delle vittime, 249 che porta il totale a 22.104 da inizio pandemia.

I nuovi casi per provincia

Milano: 885, di cui 342 a Milano città;

Bergamo: 129;

Brescia: 159;

Como: 893;

Cremona: 41;

Lecco: 108;

Lodi: 111;

Mantova: 126;

Monza e Brianza: 212;

Pavia: 230;

Sondrio: 41;

Varese: 1.036.

La situazione in Italia

Per quanto riguarda la situazione nazionale, stando ai dati del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore si sono registrati 19.350 contagi a fronte di 182.100 tamponi. Resta alto il numero dei decessi, 785. Sono 3.663 i pazienti in terapia intensiva (-81). I ricoverati nei reparti ordinari sono ora 32.811, in calo di 376.

TORNA ALLA HOME