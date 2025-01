Cagnolino investito e ucciso in via degli Artigiani, i residenti: "Rimettete i dossi"

Investe e uccide un cagnolino con l’auto e se ne va senza prestare soccorso. Domenica della scorsa settimana il piccolo Muffin è stato travolto da un'auto che sfrecciava a tutta velocità lungo via degli Artigiani a Capralba, per lui non c’è stato nulla da fare. Un episodio che, purtroppo non ha sorpreso i residenti, ma che anzi ha acceso nuovamente i riflettori sul problema sicurezza in un punto particolarmente pericoloso di via degli Artigiani, che da tempo preoccupa residenti e passanti.

Pericoli in via degli Artigiani

Il tratto in questione, che va dall'incrocio con via Di Rauso a quello con via delle Ricole, è infatti noto per la sua pericolosità. Le automobili tendono a viaggiare a velocità elevata, ignorando i numerosi rischi: bambini che giocano, persone che passeggiano e anche animali domestici. La zona è infatti molto frequentata, essendo circondata da villette e vicina all’unico grande parco del paese.

A farne le spese questa volta è stato il povero Muffin ma come ha dichiarato la padrona del cane ancora fortemente scossa «poteva toccare a un bambino o a una persona». Secondo una prima ricostruzione, l’auto, che procedeva ad alta velocità, ha investito il piccolo cane senza fermarsi e ha continuato la sua corsa senza preoccuparsi delle sue condizioni.

"Condivido il pensiero di chi come noi abita in via degli Artigiani - ha dichiarato un capralbese - la prossima volta potrebbe essere un bambino o uno di noi che esce di casa o deve attraversare la strada per raggiungere il marciapiede. La strada infatti non dispone di un marciapiede, aumentando ulteriormente i rischi per pedoni e ciclisti".

Anche altri residenti della zona, che lamentano della stessa pericolosa situazione, si sono uniti alla causa.

L'appello dei residenti al Comune

"In via degli Artigiani c'erano ben due dossi, non so per quale motivo siano stati tolti, ma è ora di ripristinarli". Fino al settembre 2023, collocato all'altezza del civico 12, a un centinaio di metri dall'incrocio con via Di Rauso, c'era infatti un dosso che è stato rimosso dopo essere stato danneggiato da un mezzo pesante, come precisa il primo cittadino Damiano Cattaneo.