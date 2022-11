Cade e muore per strada. La tragedia intorno alle 9.30, a Pieranica, vittima un 71enne.

Anziano cade per strada e muore

Non è ancora chiaro quello che è accaduto poche ore fa in via Manzoni, all'altezza del civico 34. L'uomo, un 71enne, è deceduto dopo una caduta al suolo.

Vani i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Crema e i soccorsi, un'automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Lodi, ma non c'è stato nulla da fare.