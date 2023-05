Cade in moto, ferito un 40enne di Cassano

E' stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano, in codice giallo, il motociclista rimasto ferito nell'incidente avvenuto oggi, 21 maggio, poco prima delle 14, a Rivolta.

Cade dalla moto a Rivolta

Il centauro, un 40enne di Cassano d'Adda, avrebbe perso il controllo della sua Yamaha mentre imboccava la provinciale 185, nei pressi della zona industriale di Rivolta. Immediata la chiamata al 112 che inizialmente aveva inviato sul posto anche l'elisoccorso poi rientrato.

Trasferito al San Raffaele

Il 40enne è stato, invece, soccorso da da un'ambulanza della Croce bianca di Melzo giunta sul posto in codice rosso. Una volta stabilizzato è stato poi disposto il trasferimento al San Raffaele di Milano: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri di Rivolta per i rilievi del caso.