Cade in moto, elisoccorso per un 58enne

Il ferito è un uomo di Cassano, non è in pericolo di vita

Perde il controllo della moto ed esce di strada: 58enne in ospedale in elisoccorso. E' accaduto ieri sera, venerdì 18 marzo 2022, a Rivolta: il ferito, trasportato al Sant'Anna di Como, vive a Cassano d'Adda.

Perde il controllo della moto ed esce di strada: paura per un 58enne

Momenti di paura ieri sera, venerdì, attorno alle 23.30, per il motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente avvenuto a Rivolta d'Adda, sulla Strada per Cassano. Il centauro avrebbe perso il controllo della sua due ruote, non riuscendo a mantenerla in carreggiata. Immediata la chiamata al 112, che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Rivolta, un'automedica e l'elisoccorso decollato dal Sant'Anna di Como. A intervenire anche la Polizia Stradale di Cremona, che ha avuto il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Trasportato in elisoccorso al Sant'Anna di Como

Fortunatamente col passare dei minuti il quadro clinico del 58enne è leggermente migliorato. Le sue condizioni sono state stabilizzate sul posto, poi la decisione di caricarlo sull'elicottero del 118 e di inviarlo in codice giallo allo stesso Sant'Anna. Nosocomio all'interno del quale sarebbe ancora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.