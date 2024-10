Cade dalla scala mentre sale al fienile, muore una 74enne

Non ce l’ha fatta la donna di 74 anni di Quintano, che era stata ricoverata agli Spedali Civili di Brescia, dopo un grave incidente domestico nel fienile poco distante dalla sua abitazione.

Caduta dalla scala

La caduta rovinosa, avvenuta nel pomeriggio del 3 ottobre, le aveva procurato un forte trauma cranico. Silvana Medici, mamma del vice sindaco Fabio Bonetti, nella mattinata di giovedì scorso era uscita dalla sua abitazione per raggiungere il fienile della cascina, utilizzando una scala di legno. Giunta all’altezza di due metri probabilmente ha messo un piede in fallo ed è caduta malamente, battendo la testa a terra. La donna si è subito resa conto della gravità dell’incidente e ha deciso di recarsi al Pronto soccorso senza, però, chiamare l’ambulanza. In un primo momento avrebbe, infatti, pensato di riuscire a raggiungere l’ospedale in autonomia.

Trovata dalla figlia

Così, è salita in camera per cambiarsi per tornare poi al piano terra dove si è accasciata su una poltrona. È lì che è stata trovata, più tardi priva di sensi, dalla figlia, che ha chiamato immediatamente i soccorsi. I soccorritori, un’ambulanza della Croce Verde di Crema e un’automedica, sono arrivati immediatamente. Il medico aveva richiesto l’intervento dell’elisoccorso ma le condizioni meteorologiche non hanno permesso all’eliambulanza di alzarsi in volo.

Ricoverata a Brescia, non ce l'ha fatta

Così la 74enne è stata trasportata in ambulanza a Brescia, dove è stata ricevuta in codice rosso e i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarla ma senza risultato. Il trauma cranico riportato era troppo grave. Solitamente in mattinata Silvana Medici si ritrovava con un’amica del paese per fare una passeggiata insieme. Giovedì mattina, non vedendola, è andata a cercarla a casa. Arrivata a casa, non è entrata nell’abitazione a controllare perché ha visto che mancava l’auto e ha quindi pensato fosse uscita. Purtroppo l’automobile invece era stata portata dal meccanico per una riparazione: una sfortunata circostanza. I funerali di Silvana Medici si sono svolti martedì mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Quintano, gremita.

