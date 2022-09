Cade dalla moto, grave motociclista di Fara

Grave incidente in moto nella serata di ieri, venerdì 9 settembre 2022: ferito un uomo di 59 anni residente a Fara d'Adda.

Cade dalla moto a Rivolta, è grave: in elicottero al Papa Giovanni

È successo attorno alle 20.30 lungo la Sp90, tra Cassano e Rivolta, in territorio cremasco. L'uomo era in sella ad una Guzzi Nevada 750 quando per ragioni da accertare ha perso il controllo della strada finendo contro il guard-rail. Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta la Croce bianca di Melzo e l'elisoccorso, allertato dalla centrale operativa in codice rosso, stanti le condizioni del centauro. L'uomo è stato quindi trasportato in elicottero al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dov'è ricoverato in condizioni serie. Per i rilievi di rito, sul posto c'erano i carabinieri di Crema e di Pioltello.