Cade da una scala, 62enne ferito dopo un volo di oltre due metri

Stava effettuando un intervento in un'abitazione privata di via Clara Pilade quando è caduto dalla scala precipitando per oltre due metri. Ferito, ma non in pericolo di vita, un artigiano di 62 anni.

Cade dalla scala, ferito artigiano

E' successo oggi, 8 aprile 2024, intorno alle 13.30. L'artigiano, 62 anni, residente in provincia di Bergamo era impegnato in un intervento per la ristrutturazione di un'abitazione al civico 2 di via Clara Pilade, a Rivolta d'Adda. Per aiutarsi nel suo lavoro è salito su una scala, ma a qual punto è stato colto da un'improvvisa vertigine ed è caduto. Un volo di oltre due metri finito contro la ringhiera che dell'abitazione.

In eliambulanza al San Matteo

Un colpo violento che ha subito preoccupato i presenti. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce bianca di Rivolta in codice rosso. Viste le condizioni del 62enne, però, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo in codice giallo. L'artigiano non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Matteo di Pavia.