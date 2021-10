Cadavere nelle acque della Muzza: potrebbe essere il 68enne scomparso da Lodi

Nel Lodigiano

Nel pomeriggio di ieri, 8 ottobre 2021, è stato ritrovato un cadavere nelle acque della Muzza nel Lodigiano, e più precisamente a Cascina Martana di San Martino in strada: l'ipotesi è che si tratti di Carlo Mammarella, un uomo di 68 anni scomparso sabato scorso da Lodi.

Ritrovato un cadavere nella Muzza

Verso le 16 del pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco, che ormai da giorni erano impegnati nella ricerca costante del 68enne scomparso, hanno trovato il cadavere di un uomo, per il momento non ancora identificato, ma l'ipotesi più probabile è proprio che si tratti dell'uomo scomparso sabato 2 ottobre da Lodi, come riporta PrimaLodi.it. Per il momento non ci sono certezze sull'identità del corpo, nelle prossime ore si procederà con il riconoscimento da parte dei famigliari.

La sua auto è stata trovata giorni fa

Martedì era stata ritrovata dalla Polizia a Cornegliano Laudense la Golf di Carlo Mammarella. La vettura era parcheggiata in località Cascina Sesmones vicino alla Muzza (poco distante da dove è stato trovato il cadavere).

I parenti hanno riferito che l'uomo sabato era uscito di casa per raggiungere la sua azienda, che si trova Brugherio in provincia di Monza e Brianza. Ma lì non è mai arrivato. La sua auto era stata ripresa da una telecamere di sicurezza mentre transitava in viale Europa a Lodi. Erano le 5.30 di sabato. Poi il nulla.