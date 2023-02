Caccia i coinquilini da casa e poi aggredisce i carabinieri, denunciato un 32enne

Prima caccia i suoi coinquilini da casa, poi aggredisce i carabinieri intervenuti per calmarlo e ne ferisce uno a un braccio. Denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale un 32enne straniero con precedenti di polizia. E' successo sabato, 25 febbraio, a Spino d'Adda.

Caccia i coinquilini e si barrica in casa

Erano circa le 9 quando la centrale operativa di Crema ha risposto a una richiesta di intervento da parte del personale del 118 per una persona in escandescenza all’interno di un’abitazione. Il personale medico era intervenuto perché il 32enne aveva spinto fuori di

casa i tre coinquilini che non riuscivano più a gestirlo. Lo stesso è avvenuto con il personale sanitario finché l’uomo si è chiuso in casa senza più aprire.

Poco dopo sono giunte sul posto le pattuglie delle Stazioni di Pandino, Rivolta e Romanengo che hanno ricostruito l'accaduto. Il 32enne aveva cacciato i suoi coinquilini poi, all’arrivo dei sanitari, inizialmente li aveva fatti entrare per poi cacciarli in malo modo dall'appartamento. Quando i militari hanno raggiunto l'abitazione hanno trovato la porta d'ingresso aperta e all’interno, per terra, c'erano i resti della distruzione.

Farneticava e aggrediva sanitari e carabinieri

I militari sono entrati in forze e hanno ispezionato la casa, trovando il 32enne in cucina con una piccola ferita alla mano. A quel punto hanno cercato di parlare con lui che, però, è rimasto in piedi immobile guardando fisso nel vuoto senza parlare o fare nulla. Allora hanno provato a

farlo sedere e a parlare, ma l’uomo ha continuato a dire frasi incomprensibili, senza spiegare i motivi del suo stato di agitazione. Gli altri militari hanno nel frattempo ispezionato la casa e la camera da letto dell’uomo che ha cominciato nuovamente a manifestare segni di

intolleranza.

Denunciato per lesioni

Il personale sanitario, entrato in abitazione, ha provato a convincerlo a recarsi in ospedale per i controlli sanitari, ma l’uomo ha cercato di colpire con pugni chiunque si avvicinasse. A quel punto, i militari lo hanno quindi circondato e bloccato per mani e piedi, ma il 32enne ha reagito e ha morsicato uno di loro all’avambraccio. E’ stato comunque bloccato e sedato dal personale medico. E’ stato poi immobilizzato e portato in ospedale in ambulanza per l’accertamento sanitario obbligatorio visto lo stato di alterazione psico-fisica in cui versava.

Anche il militare che ha ricevuto il morso al braccio si è recato in ospedale e ha ottenuto una prognosi di tre giorni. Alla fine il 32enne è stato denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale.