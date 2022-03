Brutta caduta da cavallo, feriti nonno e nipotina di 4 anni

Rivolta

Solo poche ore pima un altro incidente a cavallo anche a Crema ha coinvolto un 44enne.

Un nonno e la sua nipotina di quattro anni sono rimasti feriti in seguito a una brutta caduta da cavallo. E' successo a Rivolta. Solo poche ore pima un altro incidente a cavallo anche a Crema.

Caduta da cavallo, feriti nonno e nipote

E' successo ieri poco dopo le 17.30 in un maneggio di Rivolta, in località Cantacucca. Nella caduta sono rimasti coinvolti un uomo di 62 anni e la sua nipotina di 4. Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso. Ad avere la peggio è stato il 62enne: le sue condizioni, apparse gravi, hanno spinto i soccorritori a chiedere l'intervento dell'elisoccorso che si è alzato in volo da Bergamo.

L'uomo è stato quindi stabilizzato e poi trasportato in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia. Meno gravi, invece, le condizioni della piccola che è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Treviglio. Sul posto, per ricostruire quanto accaduto, anche i carabinieri di Crema.

Un'altra caduta anche a Crema

Solo poche ore prima, intorno alle 14.45, un altro incidente sempre a cavallo aveva coinvolto un 44enne. L'uomo si trovava all'interno dell'impianto sportivo di via Comuna Roggia, a Ombriano (Crema) quando è caduto da cavallo. Sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Lodi che lo ha trasportato in ospedale a Lodi in codice giallo.