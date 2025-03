Brutale aggressione al bar, in sette picchiano un 61enne e poi scappano

Lo hanno picchiato selvaggiamente per poi lasciarlo a terra sanguinante prima di darsi alla fuga. E' successo nella serata di ieri, 12 marzo 2025, a Sergnano.

Brutale aggressione al bar

Poco dopo le 21 una banda composta da almeno sette persone è entrata in un bar di via Marconi e lì - apparentemente senza motivo - ha preso di mira un 61enne picchiandolo ferocemente. Immediata la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto con un'automedica e un'ambulanza della Croce rossa di Crema, in codice giallo. Degli aggressori, però, non c'era già più traccia. Concluso il pestaggio hanno lasciato a terra il 61enne facendo perdere le loro tracce.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Crema che stanno ora indagando per ricostruire l'accaduto. Dalle prime ipotesi sembrerebbe si sia trattato di una spedizione punitiva per un debito relativo a un lavoro eseguito che la vittima non avrebbe poi saldato.