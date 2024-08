Brucia la sede dei "Pantelù" a Crema, la Bcc dona 5mila euro per la rinascita

Anche la Bcc Caravaggio e Cremasco in "soccorso" ai "Pantelù". Non si ferma l’ondata di solidarietà che in queste settimane sta travolgendo il "Gruppo Pantelù", la storica associazione cremasca anima del Carnevale e di tante iniziative solidali sul territorio che lo scorso 26 luglio ha visto andare letteralmente in fumo la propria sede. Il devastante incendio è scoppiato al primo piano dell’edificio di via XI febbraio dove ha sede tra l’altro anche il Circolo Arci San Bernardino (rimasto inagibile a causa dei danni collaterali).

Brucia la sede del Gruppo Pantelù

"Le fiamme hanno distrutto completamente tutto il materiale che abbiamo raccolto: giocattoli, libri, materiale scolastico che dovevamo donare alle persone in difficoltà, ma anche tutto il necessario per le nostre attività come gazebi, sedie e documenti – si legge nel volantino diffuso dall’associazione presieduta da RenatoStanghellini - Il Gruppo Pantelù è mantenuto in vita da volontari che con grande spirito di servizio dedicano il loro tempo alla comunità ma questa volta ci serve il vostro prezioso aiuto per ricominciare".

Donazione dalla Bcc Caravaggio e Cremasco

In questi dieci giorni in tanti hanno voluto dare il loro contributo aderendo a una raccolta fondi per permettere ai Pantelù di rimettersi in piedi e continuare il loro lavoro più forti che mai. Tra queste c’è anche un’importante donazione della Bcc Caravaggio e Cremasco che lo scorso 30 agosto ha devoluto ai Pantelù la significativa cifra di 5mila euro.

"Sono lieto di comunicarvi che la BCC Caravaggio e Cremasco ha deliberato a "I Pantelù da Crema" una donazione di 5mila euro, a seguito dell'incendio che ha gravemente danneggiato la sede di San Bernardino e i materiali dell'associazione in essa contenuti – si legge nella nota firmata dal presidente della Bcc Caravaggio e Cremasco GiorgioMerigo che annuncia anche la volontà di rifornire l’associazione con nuove magliette da utilizzare nelle iniziative solidali in sostituzione di quelle andate distrutte nel rogo".

