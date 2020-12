Botti di Capodanno e animali domestici: 6 consigli dei Rangers d’Italia Bergamo

Botti, anche a Bergamo i Rangers d’Italia scendono in campo per aiutare gli animali che, ogni anno, scappano a causa dei botti di Capodanno.

“Ogni anno molti animali, spaventati dai fuochi d’artificio esplosi durante i festeggiamenti del nuovo anno, si allontanano e vagano disorientati in cerca di un rifugio tranquillo, non riuscendo talora a ritornare a casa – spiegano i rangers in una nota – Per tale ragione svolgiamo diverse iniziative tese a soccorrere gli animali in difficoltà e, nel contempo, utili ad informare i proprietari sui corretti comportamenti da tenere nei riguardi dei loro amici a 4 zampe. Per tutta la sera e notte di Capodanno, i volontari dell’associazione raccoglieranno le richieste d’intervento dei cittadini e metteranno a disposizione personale qualificato e mezzi attrezzati su tutta la Provincia”.