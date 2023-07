Botte e minacce alla compagna e ai figli: scatta il divieto di avvicinamento

Nel pomeriggio del 14 luglio i Carabinieri della Stazione di Crema hanno sottoposto un uomo di 61 anni alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la convivente, che aveva denunciato ripetuti maltrattamenti e anche di avere subito lesioni personali, e i loro figli.

Pestava meglio e figli, ubriaco

Il provvedimento cautelare è stato emesso dopo diverse denunce presentate negli ultimi mesi ai carabinieri di Crema dalla donna: il compagno abusava spesso di alcolici, e in quelle occasioni maltrattava e picchiava sia lei che i loro figli. Spintoni e tirate di capelli, ingiurie, minacce: l’uomo, anche davanti ai figli, lanciava e rompeva oggetti della casa, tirava pugni e schiaffi, e la minacciava arrivando anche a mostrare a lei e ai minori un’accetta.

Un registratore in auto per controllarla

Una tortura che si intrecciava ad una gelosia morbosa e ad un’ossessione per il controllo della donna, fin dall’inizio del 2020. Era addirittura arrivato a tenere l’auto di lei nel suo box e a permettere alla donna di prenderla solo se gli avesse comunicato dove andava, con l’obbligo di tenere in macchina un registratore per controllare le sue conversazioni. In più circostanze ha spaventato i figli, dicendo che avrebbe tolto loro la casa e non gli avrebbe dato neanche i soldi per fare la spesa se non gli avessero detto con chi si vedeva la madre.

Scatta il divieto di avvicinamento

Al termine delle indagini, tenuto conto della gravità dei maltrattamenti, delle lesioni provocate e dello stato di ansia in cui la vittima era sistematicamente costretta a vivere da tre anni, l’autorità giudiziaria ha emesso il provvedimento cautelare, imponendo al 61enne di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna e dai minori. Il provvedimento è stato immediatamente notificato all’uomo dai Carabinieri di Crema.