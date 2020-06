Bolletta elettronica? Con Blue Meta se la scegli aiuti anche Caritas

Una donazione di 2 euro alla Caritas Italiana per ogni attivazione dell’invio elettronico della bolletta, per fornire pasti a chi ne ha bisogno. È questa l’iniziativa di solidarietà messa in campo da Blue Meta e dalle società del Gruppo Hera che si concluderà il 30 giugno. Nelle prime settimane di campagna sono stati già raggiunti gli obiettivi che permettono di donare all’ente fondi equivalenti all’erogazione di oltre 20mila pasti.

Un supporto a Caritas Italiana nel sostegno alimentare alla popolazione

“Fino al 30 giugno per ciascun contratto luce o gas, domestico o business, che attivi l’invio elettronico della bolletta, Blue Meta donerà 2 euro a favore della Caritas Italiana per l’erogazione di pasti da destinare alle persone in difficoltà in provincia di Bergamo” fa sapere l’azienda.

Per richiedere la bolletta via mail basta cliccare sul link presente nelle comunicazioni sms o mail inviate ai clienti oppure accedere allo sportello online BlueMetaClick presente sul sito aziendale o ancora contattare il Servizio Clienti.

Un vantaggio anche per l’ambiente e i clienti

“Scegliere l’invio elettronico della bolletta è un piccolo gesto con il quale ora, però, si può contribuire a dare un aiuto concreto a chi ha più bisogno, per superare questo delicato momento. Allo stesso tempo rappresenta un vantaggio per i clienti, poiché l’invio via mail assicura puntualità di consegna, e anche per l’ambiente, in termini di risparmio di carta ed emissioni in atmosfera per produrla e trasportarla”.

“Il progetto di solidarietà che vede coinvolta la Caritas Italiana si affianca alle altre numerose iniziative messe in campo in questo periodo da Blue Meta e dal Gruppo Hera per tutelare e sostenere tutti i propri stakeholder, a partire da dipendenti, fornitori e clienti – prosegue la nota dell’azienda – In particolare, per famiglie e imprese in difficoltà economica sono state introdotte dilazioni di pagamento e rateizzazioni delle bollette”.

“A seguito di questa emergenza, che non è solo sanitaria ma sociale ed economica, è aumentato il numero di persone che non riescono a soddisfare neppure i bisogni primari come la garanzia di un pasto” – commenta Stefano Quaglino, Amministratore Delegato di Blue Meta. “Con le agevolazioni già attivate per il pagamento delle bollette e questa ulteriore iniziativa in collaborazione con Caritas Italiana, vogliamo dare un contributo concreto a chi si trova in maggiore difficoltà. Gli obiettivi già raggiunti sono il segnale di come, grazie ad una scelta solidale e sostenibile dei nostri clienti, si possano ottenere in breve tempo risultati concreti per il territorio. Contiamo di raggiungere ulteriori importanti traguardi di solidarietà prima della conclusione dell’iniziativa”.

“Questa emergenza ci deve far sentire tutti uniti e solidali – ricorda il Direttore di Caritas Italiana don Francesco Soddu, che aggiunge – ancora una volta le più esposte sono le persone più fragili e per questo auspichiamo che siano sempre di più le iniziative, come questa del Gruppo Hera, di solidarietà concreta in favore delle persone in difficoltà e in condizioni sempre più precarie”.

TORNA ALLA HOME