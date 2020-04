Bolandrini: “Fontana smetta di dire ai sindaci di non essere polemici”

“Ad oggi il Comune di Brignano Gera d’Adda non ha ricevuto nessuna mascherina e nessun altro genere di protezioni individuali dal Governo, ne tantomeno da Regione Lombardia. Invito il Presidente Fontana a smetterla di dire ai sindaci di non essere polemici, perché qui non si tratta di fare o meno polemica, ma di dare risposte concrete alla gente”.

Così il sindaco di Brignano Beatrice Bolandrini, dopo l’annuncio di Regione Lombardia sulla distribuzione di tre milioni di mascherine a seguito dell’ordinanza che le rende obbligatorie per uscire di casa. Un annuncio che aveva generato parecchi malumori – bipartisan – proprio tra i primi cittadini lasciati sostanzialmente soli, finora, ad affrontare l’emergenza. Anche nella Bassa.

“Abbiamo ricevuto zero dispositivi di protezione individuale da parte degli organi preposti, ma da ieri sera è obbligatorio uscire di casa (sempre il meno possibile) solo con mascherina o con un foulard – continua il primo cittadino di Brignano – Come sindaco sono l’autorità sanitaria locale, e proprio per questo motivo, nel rispetto del mio ruolo, ho deciso di non distribuire mascherine che non siano certificate, e non intendo farlo nemmeno nei prossimi giorni, ringraziando comunque chi le sta producendo artigianalmente ed è liberissimo di farlo ad uso personale. Sono tre domeniche consecutive che sono in Comune a smistare e consegnare DPI ai miei colleghi sindaci e ai Gruppi di Protezione Civile. Si tratta di strumenti acquistati solo ed esclusivamente grazie alla raccolta fondi messa in atto dal COM Bassa Bergamasca, di cui sono fieramente coordinatore”.