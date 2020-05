Bloccata in Botswana per il covid

Bloccata in Botswana per la pandemia, il video-appello di Sofia Ogliari è virale.

Bloccata in Botswana

Sofia ha 26 anni e si trova nel Paese africano da febbraio, quando è arrivata per partecipare a un progetto solidale di «Mosaico Euroafricano Onlus». Contava di rientrare in Italia alla fine di aprile, ma il suo volo è stato cancellato e da allora non ha trovato modo per tornare a casa. Ha deciso di postare un video su Facebook, in cui fa appello alla Farnesina perché intervenga e la riporti in patria, ora che l’emergenza Covid-19 sta toccando l’apice della criticità anche in Botswana, con il Governo che non è in grado di fornire gratuitamente le mascherine alla popolazione. In paese tutti l’aspettano con trepidazione.

