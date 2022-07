Bloccata in ascensore a scuola, arrivano ambulanza e pompieri

Una donna è rimasta bloccata in ascensore alla scuola elementare di Rivolta. Sul posto i soccorsi in questo momento, in codice giallo.

Bloccata in ascensore a scuola

Una donna di 52 anni è rimasta chiusa nell'ascensore della scuola primaria "Eugenio Calvi" poco fa. Sul posto si sono precipitati i pompieri e un'ambulanza della Croce bianca di Paullo, raggiunti anche da un tecnico che metterà mano all'impianto. Le condizioni della donna non sembrano preoccupanti.