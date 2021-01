Black-out per la neve, “Ci siamo scaldati con i fornelli”: 54 sindaci bergamaschi protestano contro Enel – L’ELENCO

“Le ultime nevicate a cavallo del nuovo anno, con i conseguenti disagi nella fornitura dell’energia elettrica a famiglie e attività, – sostiene Carlo Varinelli, segretario generale Flaei Cisl Bergamo – Evidenziano l’urgenza di investire per rinnovare una rete elettrica spesso obsoleta e nel contempo per dare linfa vitale agli organici mediante pronte assunzioni. In questi giorni i numero dei lavoratori chiamati ad intervenire ai guasti è sottodimensionato rispetto alle richieste. Va da sé che in casi di emergenza i disagi diventano ingestibili non per cattiva volontà bensì per carenze effettive di organico”.

“Manutenzione ordinaria impossibile senza personale sufficiente”

“Anche ordinarie perturbazioni provocano interruzioni molto prolungate prima che si riesca a ripristinare la normalità – riprende Varinelli – Auspichiamo che il 2021 sia l’inizio di un nuovo percorso che Enel ha dichiarato di voler intraprendere (è servito uno sciopero!), con investimenti importanti nell’ordine di 14 miliardi e nuovo inserimenti di organico. Il rinnovamento è un passo non procrastinabile per una grande azienda come Enel che offre un servizio essenziale per la comunità” .

I sindaci scrivono al Prefetto

Intanto, sono ben 54 i sindaci bergamaschi, provenienti da tutti gli schieramenti politici, che in questi giorni hanno scritto al Prefetto di Bergamo Enrico Ricci chiedendo di fare pressione sui Ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture, perché insieme ad E-Distribuzione e Arera si programmino i dovuti interventi di manutenzione e miglioramento della rete elettrica provinciale.

“Non possiamo parlare di digitalizzazione se non arriva la corrente”

“I disagi arrecati a migliaia di cittadini per l’interruzione di fornitura dell’energia elettrica iniziano a diventare un serio problema – evidenziano i primi cittadini – Non possiamo parlare di digitalizzazione, telelavoro, telemedicina o banda larga se nelle abitazioni e nelle aziende non arriva la corrente elettrica. Inoltre, da diversi mesi si verificano costanti cali di tensione che danneggiano in modo irreparabile le attrezzature collegate alla rete, causando danni economici ad aziende e famiglie”.

I sindaci, inoltre, evidenziano la necessità di un miglior sistema di comunicazione con E-distribuzione: “Non sempre siamo aggiornati sul perché di queste continue interruzioni o cali di tensione e non possiamo così rispondere alle centinaia di richieste che i cittadini ci sottopongono”.

Protesta per i black-out: tutti i sindaci firmatari

I sindaci della Bassa firmatari sono stati venti: Giuseppe Togni di Cavernago, Chiara Drago di Cologno al Serio, Eugenio Cerea di Mornico al Serio, Juri Imeri di Treviglio, Gianmario Gatta di Cortenuova, Claudio Bolandrini di Caravaggio, Amilcare Signorelli di Morengo, Sebastian Nicoli di Romano di Lombardia, Daisy Pirovano di Misano Gera d’Adda, Mauro Brambilla di Fontanella, Mario Seghezzi di Martinengo, Beatrice Bolandrini di Brignano Gera d’Adda, Gabriele Riva di Arzago d’Adda, Caterina Vitali di Ciserano, Andrea Rota di Bariano, Gigliola Breviario di Pontirolo Nuovo, Giovanni Battista Forlani di Cividate al Piano, Raffaele Assanelli di Fara Gera d’Adda, Corrado Quarti di Osio Sotto e Mario Mazza di Palosco.

Con loro anche i sindaci Davide Casati, Scanzorosciate; Camillo Bertocchi, Alzano Lombardo; Claudio Cancelli, Nembro; Stefano Locatelli, Chiuduno; Claudia Colleoni, Cenate Sopra; Marco Zoppetti, Endine Gaiano; Luciano Redolfi, Bolgare; Ivan Moriggi, Comun Nuovo; Manuel Bentoglio, Grassobbio; Natalina Valoti, Pradalunga; Andrea Epinati, Entratico; Lucio De Luca, Azzano San Paolo; Sergio Spampatti, Cazzano Sant’Andrea; Marco Gallizioli, Leffe; Michele Jacobelli, Palazzago; Giorgio Bertazzoli, Sarnico; Cristian Vezzoli, Seriate; Selina Odette Fedi, Zogno; Elena Grena, Gorlago; Simone Tangorra, Stezzano; Cinzia Locatelli, Cerete; Sergio Locatelli, Carvico; Claudio Ferrini, Valbrembo; Luisa Gamba, Curno; Paola Pagnoncelli, Suisio; Paolo Pelliccioli, Mozzo; Maickol Duzioni, Levate; Marco Milesi, San Giovanni Bianco; Diego Gatti, Montello; Mariagrazia Vergani, Ranica; Alessandro Frigeni, Almenno San Bartolomeo; Battista Cristinelli, Parzanica; Massimo Morstabilini, Clusone; Thomas Algeri, Cenate Sotto.

TORNA ALLA HOME